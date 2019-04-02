إطلاق الدورة السادسة لجائزة التوطين للريادة المؤسسية

المصدر: دبي - وام

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الدورة السادسة لـ«جائزة وزارة الموارد البشرية والتوطين للريادة المؤسسية» تحت شعار «يداً بيد نحو الريادة المؤسسية».

وتضم الجائزة فئتين رئيسيتين، هما فئة أوسمة وزارة الموارد البشرية والتوطين للموظفين المتميزين، وفئة الوحدة التنظيمية الرائدة، ويتفرع منهما 28 فئة فرعية.

وحددت الوزارة 30 أكتوبر المقبل موعداً نهائياً لتلقي طلبات المشاركة فئة أوسمة وزارة الموارد البشرية والتوطين للموظفين المتميزين والفئات المنبثقة عنها.. بينما تم تحديد يوم 31 ديسمبر المقبل موعداً نهائياً لتلقي طلبات فئة الوحدة التنظيمية الرائدة والفئات المنبثقة عنها، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج في شهر فبراير 2020.

وقالت نورة المرزوقي وكيلة وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية، إن الجائزة التي يرعاها معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، تهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء الأفراد والوحدات التنظيمية في الوزارة، ولتبني مفاهيم إدارية حديثة ومتطورة تركز على إسعاد المتعاملين، فضلاً عن تحفيز الموظفين وتشجيعهم على التميز من خلال خلق بيئة عمل تنافسية تعزز روح الإبداع وترسخ مفاهيم التميز.

وأضافت أن الوزارة قامت بتطوير معايير الجائزة في دورتها السادسة بما ينسجم مع متطلبات معايير منظومة التميز الحكومي الجيل الرابع، حيث أصبحت تضم فئتين رئيسيتين تتفرع منهما 28 فئة تشمل 14 فئة مؤسسية و14 فئة فردية.