«أراضي دبي» تنظّم تدريباً على الإخلاء في حالات الطوارئ

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مؤخراً، تدريباً على الإخلاء الوهمي في مقرها الرئيسي، بمشاركة الموظفين والمتعاملين، مواصلة لهذا النوع من التدريبات التي تقيمها بانتظام.

وكان فريق الطوارئ والأزمات والكوارث في الدائرة، قد نظم إجراءات الإخلاء الوهمي، والقيام بالاستعدادات المثالية بين موظفي الدائرة ومتعامليها، بالتعاون والتنسيق المسبق مع الدفاع المدني وشرطة دبي والإسعاف.

وقال محمد سلطان، مستشار عام رقابة الخدمات العقارية ورئيس فريق استمرارية الأعمال في أراضي دبي: «يأتي هذا التدريب في إطار الحرص المستمر الذي تبديه دائرة الأراضي والأملاك في دبي على صحة وسلامة موظفيها ومتعامليها، وذلك من خلال تطبيق أفضل معايير مواصفات الصحة والسلامة المهنية العالمية، وبخاصة (18001:2007) «الأوساس»، ونظام استمرارية الأعمال (22301:2013).