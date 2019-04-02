مدير عام «الهوية»: يختصر الإجراءات ويدعم التحوّل الذكي

المصدر: أبوظبي - البيان

أكّد العميد سهيل جمعة الخييلي مدير عام الجنسية بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنّ قرار مجلس الوزراء باعتماد خلاصة القيد الإلكترونية سيرتقي بالخدمات، التي تقدّمها الهيئة للمواطنين في هذا المجال إلى أفضل المستويات، من خلال التحوّل بها إلى خدمات ذكية، تتيح للمتعامل إنجاز معاملته إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة مراكز الهيئة.

وقال: إنّ الهيئة وضعت خطة متكاملة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين، نحو التحوّل الذكيّ لخلاصة القيد وفق أفضل المعايير في مجال المحافظة على أمن المعلومات وسرّية البيانات وخصوصيتها، موضحاً أن الهيئة ستوفر بيانات الخلاصة للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بشكل إلكتروني، من خلال تحميل نسخة منها على الشريحة الذكيّة لبطاقة الهوية.

ربط

وأضاف أنّ خطة تنفيذ عملية الانتقال تتضمّن إنجاز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنيّة بما يتيح تبادل وتوفير البيانات الخاصّة بخلاصة القيد من خلال منظومة إلكترونية ستسهم بشكل فاعل في تحقيق التكامل بين الهيئة وبين مختلف المؤسسات الحكومية في مجال تقديم الخدمات وتوحيد السياسات المتعلقة بها وإجراءات تقديمها وإتاحة سبل التحقق من البيانات عن طريق أنظمتها الخاصة بصورة آمنة وموثوقة ومترابطة.

اختصار

ولفت العميد الخييلي إلى أن تحويل خلاصة القيد إلى إلكترونية سيختصر عدداً من الإجراءات التي تتطلبها عملية الإصدار أو التعديل، الأمر الذي سيؤدي لتقليص رحلة المتعامل ويوفر عليه الوقت والجهد ويسهم في تحقيق رضاه وإسعاده، فضلاً عن رفع معدلات الإنتاجية لدى موظفي الهيئة وخلق بيئة للإبداع والابتكار في تقديم الخدمات.

وأشار إلى أنّ الهيئة نفذّت برنامجاً تمّ من خلاله التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين واطلاعهم على خطوات التنفيذ وآلياته والدور المطلوب من كلّ شريك للخروج بأفضل النتائج والإجراءات، التي يجب اتخاذها في مجال تكامل الأنظمة وتهيئتها لإنجاح الربط الإلكتروني وتمكين كل جهة من الاستفادة برنامج «خلاصة القيد الإلكتروني» على أكمل وجه.

وأكد أن الهيئة ستقوم بإجراء تقييم شامل بالاعتماد على التغذية الراجعة من البيئة التشغيلية والملاحظات الواردة من الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين واتخاذ الإجراءات اللازمة، التي تضمن تحقيق الأهداف المخطط لها والمساهمة في تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها لتحقيق ما تصبو إليه قيادتنا الرشيدة.