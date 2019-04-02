علي الشامسي: خطوة مميزة لتطوير الخدمات الحكومية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد علي محمد بن حماد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن قرار مجلس الوزراء باعتماد خلاصة القيد الإلكترونية يمثل خطوة مميزة لتطوير الخدمات الحكومية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في التعاملات الحكومية، ما يسهل على المواطنين والمقيمين الإجراءات واختصار رحلة إنجاز المعاملات إلى أقل عدد ممكن من الخطوات وبحيث تنجز كلها خلال أقصر مدة زمنية وبما ينسجم مع التوجه الحكومي نحو توفير الخدمات في أي زمان ومن كل مكان.

انعكاس

وقال الشامسي: إن القرار تنعكس إيجابياته على العديد من الجوانب، ومنها تقليل التكاليف والإجراءات، وتقليل حضور المتعامل لمراكز الخدمة، إلى جانب حفظ المعلومات وربطها في بطاقة الهوية، والذي يحفظ كافة المعلومات في مكان واحد ولاستخدامات متعددة، إلى جانب الحفاظ على أمن وسرية المعلومات وحمايتها من التلاعب والاستغلال والتزوير.

وأضاف إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ستبدأ بإجراءات التنفيذ بالتعاون مع الجهات الحكومية والمحلية وذات الاختصاص، لتدخل الخدمة التطبيق مطلع يوليو المقبل، وسيتم تنظيم ورش عمل للجهات لشرح آليات التطبيق وتسريع العمل للتنفيذ.