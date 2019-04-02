إنجاز الخرسانة الأساسية في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

المصدر: ■ دبي - البيان

تفقّد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الأعمال الإنشائية للمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي يعد أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركّزة في العالم، في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل.

جولة

رافق الطاير في الجولة المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس جمال شاهين الحمادي، نائب الرئيس ـ الطاقة النظيفة والمتنوعة، وعدد من مسؤولي الهيئة، حيث استمع خلال الجولة لشروحات قدمها عبد الحميد المهيدب، المدير العام التنفيذي لشركة نور للطاقة -1 التي تضم الهيئة وصندوق طريق الحرير المملوك للحكومة الصينية، وشركة «أكوا باور» السعودية.

وأكد المهيدب الانتهاء من الخرسانة الأساسية، والتي تحتوي على قرابة 1,300 طن من الحديد المسلح وهو ما يقارب 20% من الحديد المسلح في برج إيفل في باريس. وكذلك يبلغ وزن الخرسانة أكثر من 19 ألف طن وهو ما يقارب وزن أكثر من 34 طائرة A380 ممتلئة بالكامل مع 555 راكباً، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من 33% من الأعمال الهندسية للمشروع الذي يسير حسب ماهو مخطط له.

ويتضمّن المشروع عدة أرقام قياسية عالمية، حيث تعد هذه المرحلة أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل، وبقدرة تصل إلى 950 ميجاوات.

وستعتمد هذه المرحلة على الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميجاوات باستخدام منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة 600 ميجاوات، وتقنية برج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميجاوات؛ والطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات.

وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 320,000 مسكن، وستسهم في خفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

ويتميز هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة تصل إلى 44 كيلومتراً مربعاً، بتحقيق عدة أرقام قياسية عالمية منها أدنى سعر للطاقة الشمسية المركزة بقيمة 7.3 سنتات أمريكية للكيلووات ساعة، وأدنى سعر للكيلووات ساعة بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية بقيمة 2.4 سنت، وسيضم المشروع أعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 260 متراً، ويستخدم 70,000 من المرايا العاكسة (heliostats) التي تتبع حركة الشمس، كما يتميز المشروع بأكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة، ما يسمح بتوافر الطاقة على مدار 24 ساعة.