«الخدمة الوطنية» وشرطة دبي تعزّزان التعاون المشترك

المصدر: دبي - البيان

وقّعت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك، وتحقيق التكامل في العلاقة، وترسيخ الشراكة فيما بينهما، إيماناً بأهمية التعاون بينهما، بما يعزز تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين بصفتهما من الجهات الرائدة والمتميزة.

وقع الاتفاقية عن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس الهيئة، وعن شرطة دبي قائدها العام اللواء عبد الله خليفة المري، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات.

واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وعدد من مديري الإدارة العامة.

تكامل

وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، أن مذكرة التفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي تأتي في إطار تكامل الأدوار، وترسيخ علاقات الشراكة والتعاون، بما يحقق رؤية القيادة الحكيمة والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في وضع الدولة في مصاف الدول الرائدة، والعمل على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق في مجالات تأمين الفعاليات والأحداث الدولية التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتنسيق المشترك في مجالات التوظيف والتعيين، وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والتدريب، والاستفادة من المعارف ونقلها وتبادل الخبرات في شتى المجالات للاستفادة من التجارب، وكذلك الاستعانة بضباط شرطة دبي لإلقاء محاضرات توعوية.

تحسين

وقال رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، إن المذكرة ستساهم في تحسين المبادرات الخاصة بمجندي الخدمة الوطنية بالمشاركة في تأمين وتنظيم حدث إكسبو 2020، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، معبراً عن فخره واعتزازه بالإمكانيات والبنية التحتية التي تمتلكها إمارة دبي، وقدرتها على تنظيم الفعاليات العالمية.

وأكد أن تنظيم هذا الحدث العالمي يعد حافزاً ومكسباً كبيراً للدولة، وسيعزز الصورة المشرقة لإمارة دبي بما يفوق التوقعات، وسيترك دون شك أثراً مميزاً للأجيال القادمة، وكافة أبنائها المواطنين والمقيمين، الأمر الذي سيساهم في عكس صورة إيجابية عن مجتمع دولة الإمارات، هذا علاوة على مساهمة الهيئة في تشكيل قاعدة من المتطوعين وصقلهم بالطريقة الأمنية المناسبة للمستقبل.

تعزيز

من جهته، أشاد اللواء عبد الله خليفة المري بالتعاون المشترك مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والدور الكبير الذي تقوم به لخدمة الوطن والمجتمع، مشيراً إلى أن المذكرة تعزّز المكتسبات والسمعة التي حققتها دولة الإمارات في تنظيم أفضل الفعاليات العالمية في مختلف المجالات، والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات لإنجاح إكسبو 2020، الذي يضاف إلى رصيد دولة الإمارات التي تميزت بتأمينها لأكثر من حدث عالمي، مؤكداً على ضرورة توفير أفضل الخدمات الأمنية للمشاركين في هذا الحدث الضخم.