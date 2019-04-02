«الوطنية لإدارة الطوارئ» تناقش استمرارية الأعمال

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث - إدارة السلامة والوقاية - ورشتي عمل في إدارة استمرارية الأعمال في كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في إمارة الفجيرة وأخرى للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بأبوظبي.

قدم الورشتين المدرب المعتمد بالهيئة سلطان الزيدي حيث سلط الضوء على مبادئ إدارة استمرارية الأعمال، كما قدم شرحاً وتوضيحاً لنموذج إدارة استمرارية الأعمال الخاص بالمعيار «AE/‏SCNS/‏NCEMA 7000:2015»، بالإضافة إلى المفاهيم الأساسية لإدارة استمرارية الأعمال والإلمام بكيفية عمل إدارة استمرارية الأعمال والطرق والتقنيات المستخدمة في التطبيق الفعال لإدارة استمرارية الأعمال. وتناول الفهم المتقدم للمعيار «AE/‏SCNS/‏NCEMA 7000:2015»، والتشريعات والموجهات الأخرى ذات الصلة.