مدني دبي تطلق «جائزة المدير العام للتميز»

المصدر: دبي - البيان

أطلق اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، «جائزة المدير العام للتميز»، في إطار منظومة تهدف لتوفير أرقى مستويات السعادة للعاملين والمتعاملين، من خلال تكريم وتحفيز ومكافأة الكوادر البشرية المتميزة، وصقل ثقافة الإبداع، وتوفير بيئة عمل تشجع على العطاء والابتكار، وترفع درجة الولاء تجاه الإدارة العامة.

جاء ذلك بحضور عفاف جاسم المهيري مدير إدارة الاستراتيجية والسياسات، وشريفة المازمي رئيس قسم التميز والتنافسية.

وتركز الجائزة على تحقيق أبرز الأهداف الرئيسية المتمثلة في إصدار دليل ومرجع معتمد ينظم مشاركة الأفراد وفرق العمل ضمن إطار تنافسي يتسم بالشفافية والعدل والنزاهة، ونشــر مفاهيــم التميــز والابتكـــار، وتعميــم أفضــل الممارسات الإدارية والمهنية،.

وضمان تطبيق أكثــر أساليب العمــل كفــاءة وفاعلية وتطــوراً في القطــاع الحكومــي، وتحفيــز وتشجيــع موظفــي الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي علــى مختلــف مستوياتهــم الوظيفيَّــة علــى الابتكـــار، والتميــز، والالتــزام الوظيفــي، وتطويــر الــذَّات، وخدمــة المتعامليــن، والأداء الوظيفــي الكُــفء، وتشجيع الإدارات والكوادر الإدارية والمهنية على تطوير أدائها وتحسين خدماتها.