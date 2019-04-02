هيئة آل مكتوم الخيرية تقدم مساعدات عاجلة لموزمبيق

المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، قدمت الهيئة مساعدات عاجلة لدولة موزمبيق في جنوب القارة الأفريقية، استجابة للإغاثة العاجلة التي صدرت من الحكومة الموزمبيقية لمواجهة الإعصار الذي ضرب البلاد هناك في محافظات سوفالا (بيرا) وشيمويو وتيتي وزامبيزيا، مخلفاً دماراً هائلاً نتيجة لِلإعصار إيداي، بعد إغراق مناطق واسعة من الأراضي بالمياه، وتدمير الطرق وقطع الاتصالات، كما أدى الإعصار إلى تدمير الجسور والمستشفيات.

وقال محمد عبيد بن غنام الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية: بناءً على توجيهات سموه، سارعت الهيئة بتقديم إغاثة عاجلة بمبلغ 200 ألف درهم كبداية لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية.

وأشار بن غنام إلى أن ثقافة العمل الخيري والإنساني ضاربة الجذور في فكر أبناء الإمارات وقلوبهم، وموغلة في أعماق أرضهم الطيبة، وهي كذلك نهج ثابت لدولتهم التي أضحت «وطناً للخير» والإنسانية والسعادة، حيث ظلت الأيادي ممدودة بالخير والإحسان على مدار أعوام طويلة.