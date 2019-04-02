صيانة 1474 عمود إنارة و454 لوحة تحكم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، متمثلة في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية في شهر مارس الماضي، وضمن الخطة السنوية لصيانة إنارة الطرق، مشروعاً استهدف صيانة إنارة الطرق الرئيسة في مدينة الرحبة ومدينة شخبوط ومناطق متفرقة داخل جزيرة أبوظبي.

كما تضمنت الأعمال صيانة الإنارة في طريق الفاية- سيح شعيب (E75)، وبلغت التكلفة التقديرية للأعمال ما يقارب (1,400,000) درهم، وشملت صيانة (1474) عمود إنارة و(454) لوحة تحكم بالإنارة.

ويأتي هذا المشروع تطبيقاً للخطة السنوية لصيانة الإنارة في مدينة أبوظبي، وحرصاً من البلدية على تحقيق معايير الاستدامة في تنفيذ مشاريعها الداعمة لمنظومة البنية التحتية والمرافق الخدمية العامة.