«تنمية المجتمع» في دبي تنظم «المستهلك الصغير» لطلبة الحلقتين 1 و2

المصدر: دبي- البيان

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، وبالتعاون مع اقتصادية دبي، فعالية «المستهلك الصغير»، والتي أقيمت في مدرستي «دبي الوطنية» و«هند بنت مكتوم» لطلاب وطالبات الحلقة الأولى والثانية.

وتعد فعالية «المستهلك الصغير»، إحدى الأنشطة المنوعة لبرنامج «اعرف حقوقك»، والذي تنظمه هيئة تنمية المجتمع بشكل دوري لتعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية حماية هذه الحقوق، وتأهيل القائمين عليهم للعمل على نشر الوعي المجتمعي حول حقوق الطفل.

ويساهم برنامج «اعرف حقوقك»، منذ إطلاقه قبل أعوام، في بناء القدرات وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المحلي والمدارس والأسر في التوعية بحقوق الطفل والمحافظة عليها، فضلاً عن تأهيل سفراء من الأطفال لتوعية زملائهم في المدارس بحقوق الطفل من خلال فعاليات وحلول مبتكرة تتلاءم مع نمط التعلم الذي يفضله الطفل.

وتقدم فعالية «المستهلك الصغير»، نمطاً جديداً لتوعية الأطفال بحقوقهم عبر مقاربات واقعية تشابه ما قد يتعرض له الطفل في الحياة اليومية، بما في ذلك المخاطر التي قد يتعرض لها عند التعامل مع الباعة المتجولين وكيفية حماية أنفسهم من الغرباء، أو ما قد يواجههم من عمليات احتيال أو غش.

وقالت عائشة المري، مديرة إدارة مدير إدارة التوعية والدراسات في هيئة تنمية المجتمع: منذ إطلاق برنامج اعرف حقوقك، طورت هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع منطقة دبي التعليمية ومعلمات المدارس والإداريات وأولياء الأمور، عدداً من الوسائل والأدوات المتنوعة لغرس مفاهيم حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص لدى كل الأطفال في المدارس الحكومية والخاصة.