تعاون بين «مؤسسة النعيمي الخيرية» ومجموعة ثومبي الطبية

المصدر: عجمان - وام

وقعت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية والدكتور محيي الدين ثومبي الرئيس المؤسس لمجموعة «ثومبي» اتفاقية تعاون مشترك وذلك في مدينة ثومبي الطبية لتقديم الخدمات العلاجية بإمارة عجمان.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي «سيتم تقديم الدعم الصحي والعلاجي للأسر التي تكفلها المؤسسة بدعم من مجموعة ثومبي الطبية في إطار التعاون ومفهوم الشراكة المجتمعية مع كافة الجهات والمؤسسات الداعمة للمشاريع الخيرية والإنسانية التي تتبناها مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية.

وأضافت أن مجموعة ثومبي الطبية بمقر مدينة ثومبي الطبية في الجرف تمثل نموذجاً متكاملاً للخدمات العلاجية والصحية المقدمة تجاه أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة بين الجانبين يؤكد عمق التعاون بما يعود بالفائدة على الأسر المتعففة والمعوزة وتقديم كافة أشكال الرعاية الصحية والعلاجية ضمن عياداتها التخصصية.

وقال الدكتور محيي الدين ثومبي» من خلال هذه الاتفاقية مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية سيستفيد مواطنو إمارة عجمان من خصومات ومميزات خاصة وحصرية من جميع الخدمات المقدمة في مدينة ثومبي الطبية، بالإضافة إلى الخدمات الطبية والرعاية الفائقة التي تقدمها مستشفى ثومبي عجمان.

وأطلعت الشيخة عزة النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية خلال زياراتها مدينة ثومبي الطبية بالجرف على مرافقها المختلفة والتسهيلات التي يتم تقديمها لمرتاديها.