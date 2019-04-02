«كليفلاند كلينك» يشهد أول جراحة روبوتية لزراعة جهاز منظم للمعدة

المصدر: أبوظبي - البيان

أجرى الأطباء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، أول جراحة روبوتية من نوعها في منطقة الخليج لتركيب جهاز منظم للمعدة لدى مريض يعاني من مرض شلل المعدة.

وشلل المعدة هو مرض تصاب فيه العضلات الموجودة في جدار المعدة بالشلل التام أو بعدم القدرة على العمل بشكل طبيعي نتيجة تضرر العصب الذي يتحكم بعملية تفريغ المعدة، ويؤدي ذلك إلى حدوث عسر هضم ونوبات غثيان وقيء وألم في المعدة بعد تناول الوجبات.

تنظيم

ولجأ الجراحون في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» إلى تركيب جهاز منظم لعمل المعدة يعتمد على استخدام شحنات كهربائية صغيرة لتحفيز انقباض العضلات التي تتحكم بعملية الإفراغ، ويرتبط الجهاز ببطارية تزرع تحت الجلد ويستمر بالعمل لعدة سنوات، كما يمكن للطبيب التحكم به وتعديل ضبطه عن بعد.

تحسن

وقال الدكتور ماثيو كروه، رئيس معهد أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، الذي أجرى الجراحة: «شلل المعدة هو مرض صعب تتشابه أعراضه مع أعراض عدد من الأمراض الهضمية الشائعة، لذلك غالباً ما يظل المرضى يعانون لسنوات طويلة من المرض دون الحصول على التشخيص والعلاج المناسبين له».

وبيّنت الأبحاث التي أجراها الدكتور كروه وزملاؤه في كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة، أن تركيب الجهاز المنظم لعمل المعدة يفيد في تحسن الأعراض لدى 80% من المرضى.

إضافة إلى ذلك، يستخدم مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» تقنية جراحة الروبوت لتركيب مثل هذه الأجهزة، وبذلك يمكن للمرضى مغادرة المستشفى بعد يوم واحد من الجراحة.

يزيد احتمال حدوث شلل المعدة عند المرضى الذين يعانون من حالات متقدمة من السكري وضعف السيطرة على مستوى السكر في الدم، والشباب الأصحاء من بين فئة المرضى الذين لا يعانون من السكري.