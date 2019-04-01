وزن سقف "دبي أرينا" يعادل وزن 7 طائرات A380

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

قال المهندس عماد عزمي رئيس «إيه إس جي سي» للإنشاءات، ان الكوادر الهندسية والفنية التي نفذت مشروع دبي أرينا الذي طورته مجموعة مراس برعت في تطبيق تقنيات بناء حديثة خلال تشييد المشروع، مشيراً إلى أن وزن السقف يبلغ حوالي 4000 طن، ما يعادل وزن سبع طائراتA380.

وأضاف ان فريق العمل يشعر بالفخر لمشاركته في اضافة صرح عملاق ونوعي الى سجل المشاريع الضخمة التي نفذتها الشركة خلال السنوات القليلة الماضية وأبرزها على سبيل المثال لا الحصر المقر الرئيس للقيادة العامة لشرطة دبي ومتحف الاتحاد وجزيرة بلو ووترز وتوسعة دبي مول وتوسعة مطار دبي وغيرها من المشروعات النوعية والاستراتيجية.

تحديات

وأوضح المهندس عماد عزمي رئيس «إيه إس جي سي» للإنشاءات، ان لكل مشروع تحدياته وقد شكلت أعمال بناء ورفع الدعامات الضخمة أكثر العمليات الهندسية تحدياً في دبي ارينا، واحتاج ذلك إلى الاستعانة ببعض من أكبر الرافعات في العالم، التي تصل قدرتها لرفع 1600 طن.

وفي المجمل، تم تركيب 16 ألف مسمار لولبي لربط الـ 14 إطاراً التي تُثبت الدعامات الضخمة البالغ طول كل منها 120 متراً، الذي يعادل طول ملعب كرة قدم تقريباً، كما تم استخدام أكثر من 20 طناً من الطلاء اللازم لحمايتها.

ويتم تثبيت ما يزيد على 110 أطنان من معدات العروض والإنتاج فوق مناطق المشاهدة المتنوعة. مشيرا الى أن وزن السقف يبلغ حوالي 4000 طن، ما يعادل وزن سبع طائراتA380، وقد ثُبت بدعامتين ضخمتين تمتدان على كامل طول "دبي أرينا".

تقنيات

وأوضح عزمي ان من بين مميزات دبي أرينا الواجهة المضيئة المتميزة والهيكل المغطى بألواح أنيقة، ونوعية المساحات الخضراء والبنية التحتية الخارجية وفخامة اجنحة الضيافة الـ 46 جناحا ومنصات الخدمة العلوية المرفوعة والمعروفة في المسارح والحلبات الكبرى. لافتا الى ان الشركة اعتمدت مفهوم نمذجة المباني في تنفيذ المشروع لضمان المواصفات غير المسبوقة التي تستهدفا مجموعة مراس لهذا الصرح الذي يتميّز بقدرة استيعاب تصل حتى 17000 متفرج، لتناسب استضافة مختلف أنواع الفعاليات على مدار العام، وأضخم العروض الحيّة العالمية والفعاليات الموسيقية والرياضية والترفيهية الدولية والواسعة في قلب موقع استراتيجي متميز في "سيتي ووك"، الوجهة العصرية الشهيرة من "مِراس".

وأشار عزمي الى ان "كل مدينة لها مميزاتها الخاصة، لكن مدن قليلة فقط تُقارن بدبي وبما تقدمه من تجارب وفعاليات استثنائية في قطاع التسلية والترفيه. وتطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، لقد تم تصميم "دبي أرينا"، والتي ستشكل إضافة نوعية لقطاع الترفيه، بهدف تعزيز سمعة ومكانة دبي بصفتها وجهة سياحية رائدة إقليمياً وعالمياً.

وستحدث "دبي أرينا" نقلة كبيرة في هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط لما ستستضيفه من فعاليات تساهم في جذب العائلات والسياح."