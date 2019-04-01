عمار النعيمي يعتمد حزمة من مشاريع تطوير البنية التحتية بتكلفة 500 مليون درهم

المصدر: وام

اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي حزمة من مشاريع تطوير البنية التحتية بالإمارة بتكلفة 500 مليون درهم.. مؤكدا أن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تسير بخطى واثقة ومدروسة لتحقيق استراتيجيتها الرامية لإيجاد بيئة مستدامة وبنية عصرية لبناء مستقبل الإمارة واضعةً الخطط المتكاملة ومتبنية المشاريع والمبادرات المميزة التي تحقق أهدافها السامية.

جاء ذلك خلال تفقد سموه مشاريع الدائرة ومبادراتها الحالية والمستقبلية يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي وسعادة عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة وسعادة صالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحة وسعادة يوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من المسؤولين.

واطلع سموه على سير العمل في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وتجول في مركز عجمان X الذي أقامته الدائرة ليكون حاضنة لرواد التكنولوجيا من حول العالم والجهات الحكومية والمجتمع.

وقال سموه إن الدائرة تمتلك رؤية ثاقبة في ظل المتغيرات التكنولوجية التي يشهدها العالم من خلال مواكبتها التقنيات الحديثة.. معربا عن فخره ببرنامج سلسلة المستقبل الذي أثمر عن أربعة مشاريع مميزة ممثلة في مشروع أول حافلة ذاتية القيادة ومشروع مركز سعادة المتعاملين المدعم بالذكاء الاصطناعي ومشروع شرطة المستقبل بالإضافة لمشروع المستجيب الأول.

كما اطلع سموه خلال زيارته على مشاريع تطوير الطرق التي تعكف الدائرة على إنجازها والتي تضم مشروع تطوير شارع الشيخ عمار بن حميد ومشروع جسر الراشدية ومشروع تطوير شارع الشيخ راشد بن سعيد ومشروع تطوير شارع الشيخ محمد بن راشد ومشروع طرق منطقة النعيمية المرحلة الثانية ومشروع إنشاء طرق في منطقة الحليو بالإضافة لمشروع تطوير شارع السلام المرحلة الثانية ومشروع تطوير المدخل الجنوبي لمدينة عجمان.

وقال سموه " إن الدائرة تهتم بصحة الإنسان وسلامته متبنية كافة المشاريع التي تحقق هذا الهدف .. اعتدنا من الدائرة تحقيق الأهداف بطرق مبتكرة فاليوم نستمع لمشاريع ذكية تحقق الأهداف السامية ومن بينها مشروع مختبر الغذاء الذكي المتنقل والذي سيتبنى أفضل التقنيات لإصدار التقارير المخبرية في ثواني معدودة بالإضافة لمشروع مختبر الغذاء الروبرتي والذي سيكون أول مختبر متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل".

وأضاف سموه إن الدائرة التي تمكنت من اتمام التحول الرقمي بشكل كامل تسعى الآن لإنجاز الرقابة والاستدامة الذكية حيث اقترحت البلدية فكرة المشروع التي يتضمن اتمام عمليات الرقابة البيئية من خلال مركبة ذكية تحمل أجهزة متطورة تحدد مصدر الانبعاثات المختلفة ومدى الالتزام البيئي إلى جانب برامج نمذجة لتحديد الأسباب وتحليل البيانات ذاتيا دون الحاجة لوجود مختص بيئي.

واستمع سمو الشيخ عمار بن حميد لفكرة تحديث نظام زاد الإتحادي 2019 الذي يعد منصة إتحادية للتجارة الغذائية بالدولة وتسعى الدائرة من خلال النظام للربط الإلكتروني مع النظام الإتحادي وربط النظام مع نظام التفتيش الذكي لدعم المفتشين ميدانيا حيث يوفر النظام جميع بيانات الإفراج والتحليل المخبري ممكنا المستهلك من معرفة سلامة غذائه ودور الجهات الرقابية.

وقال سموه " اعتدنا من الدائرة تقديم مشاريع ساعية لإبراز اللمسات الجمالية في الإمارة واليوم نستمع لمشروع عجمان أرت الذي يؤهل الإمارة لتكون مدينة حدث تتوفر فيها كافة مقومات ومعايير الجمال.. مشيرا الى أن المشروع سيضم العديد من المبادرات الفنية في مختلف الاتجاهات مثل الجداريات والتماثيل والفنون الضوئية وغيرها من الفنون التي تثري الحركة الثقافية والفنية في امارة عجمان".

من جانبه أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي لسمو ولي عهد عجمان أن الدائرة حققت العديد من الإنجازات بفضل دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الذي قدم ولا يزال يقدم كافة أنواع الدعم لإنجاح المشاريع وتحويلها لواقع موضحا أن الدائرة عقدت العزم لتقديم الأفضل والذي يصب في مصلحة كل فرد في الإمارة.

وقال رئيس دائرة البلدية والتخطيط إن الدائرة تفخر اليوم بزيارة سموه الذي يبرهن في كل مناسبة أن القيادة الحكيمة في الإمارة تقف بجانب كافة الدوائر بالدعم والمآزرة .. مؤكدا أن الكفاءات المواطنة تواصل عملها الدؤوب في كل وقت بما في خير ورفعة للإمارة طامحةً لتحقيق التغيير المنشود.