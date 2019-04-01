افتتاح مخيم البسمة 12 لأطفال السكري في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، افتتح الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، مخيم البسمة الثاني عشر للأطفال المصابين بالسكري 2019، تحت شعار «بسمة التسامح في دار زايد»، بمشاركة 120 طفلاً وطفلة من مرضى السكري في دولة الإمارات، ومجلس التعاون الخليجي، والمنطقة العربية وآسيا.

وأكد الدكتور عبدالله النعيمي مدير منطقة رأس الخيمة الطبية، أن إطلاق شعار «بسمة التسامح في دار زايد» على الدورة الثانية عشرة من المخيم يأتي تحقيقاً لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 في دولة الإمارات عاماً للتسامح .

وأكدت مهرة محمد بن صراي مديرة مخيم البسمة لأطفال السكري، أن المخيم نجح بانطلاقه عام 2007 في زيادة خبرات الأطفال المشاركين، والذين تخطوا أكثر من 1300 طفل وطفلة من مرضى السكري، تجمعوا في رأس الخيمة من دول العالم.

توثيق

وأضافت صراي: وثق المخيم أوجه التعاون واستمرار علاقة الصداقة بين أطفال البلدان المشاركة، انطلاقاً من كون دولة الإمارات أرض التسامح والتعايش، بالإضافة لتحقيق أمنيات الأطفال السنوية، بتحقيق أمنية 100 طفل وطفلة تنفيذاً لتوجيهات حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية».

رعاية

وأكد رجل الأعمال فهد الشيراوي راعي حفل تحقيق أمنية الأطفال المشاركين بالمخيم وفعالية الشيف الصغير، أن الرعاية جزء من رد الجميل لدولة الإمارات.