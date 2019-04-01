«مجيب» يرتقي بالكفاءات القيادية ويعزز تنافسية شرطة دبي عالمياً

المصدر: دبي - البيان

اطّلع اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على برنامج «مجيب» الذي ينفذه قطاع شؤون التميز والريادة، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونائبة العميد الدكتور عارف عبد الرحيم، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة.

وقدمت فاطمة الزعابي، رئيس قسم التطوير والابتكار في قطاع شؤون التميز والريادة، نبذة للحضور عن برنامج «مجيب» الذي يهدف إلى تعزيز قدرات مسؤولي القطاع من خلال رفع مستوى الوعي للقدرات التنافسية محلياً وتعزيز تنافسية شرطة دبي عالمياً، وتطوير الخبرات من خلال تشجيع الموارد البشرية لتعزيز أداء نتائج قطاع شؤون التميز والريادة، واستدامة توفير القادة، والارتقاء بالكفاءات القيادية.

قيادات القطاع

وبينت الزعابي أن برنامج قيادات القطاع يستهدف مديري الإدارات العامة والإدارات الفرعية بهدف تنمية وتعزيز المهارات الإبداعية والكفاءات القيادية بما يحقق التطلعات والأهداف الاستراتيجية لقطاع التميز والريادة، ويتضمن العديد من المراحل منها اعتماد البرنامج من قبل مساعد القائد العام للتميز والريادة.

القيادات النسائية

وقالت الزعابي إن برنامج تنمية القيادات النسائية يستهدف تأهيل القيادات النسائية بقطاع شؤون التميز والريادة من خلال تزويدهن بالمعارف عبر عدة برامج تدريبية، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات القيادية لزيادة كفاءتهن وتأهيلهن لتولي المناصب القيادية.

وأشارت الزعابي إلى أن البرنامج يتضمن العديد من ورش العمل والمحاضرات يقدمها نخبة من المستشارين والضباط، ومن ضمنها مواصفات القادة، القيادة الذكية، فن الإلقاء، البحث عن الكفاءات، التفكير الإيجابي، إدارة المجالس، الحوكمة، منظومة الجيل الرابع، التخطيط الاستراتيجي، حل المشكلات.

أكاديمية التميز

وقالت الزعابي إن الهدف من أكاديمية التميز والريادة تأهيل موظفي القطاع من الشباب من خلال تزويدهم بالمعارف عبر برامج تدريبية متخصصة، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية، ويتضمن البرنامج عدة مراحل منها اختيار المواهب الشابة، تنظيم زيارات إلى الجهات الريادية.

3 مستويات

أوضحت فاطمة الزعابي، رئيس قسم التطوير والابتكار في قطاع شؤون التميز والريادة أن برنامج «مجيب» ينقسم إلى ثلاثة مستويات وهي: وعي القيادات التنفيذية والقيادات النسائية وقيادات المستقبل.