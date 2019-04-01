«قضاء أبوظبي» تكرّم الدفعة الرابعة من المتدربين الفرنسيين

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّم المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الدفعة الرابعة من المتدربين القضائيين الفرنسيين بمناسبة انتهاء برنامجهم التدريبي لدى دائرة القضاء في أبوظبي.

وأوضح المستشار العبري أن نجاح الدائرة في استقطاب المتدربين القضائيين من مختلف دول العالم يرجع إلى أهمية تجربة القضاء في أبوظبي، التي تتمثل في قدرته على التعامل بفاعلية مع مجتمع غني بالتنوع العرقي والإثني، ما أفرز تجربة قضائية فريدة استطاع من خلالها المحافظة على حريات وحقوق الأفراد والجماعات مع احترام الاختلاف تحت مظلة سيادة القانون، مؤكداً أن القضاء في أبوظبي وصل إلى مرحلة النضج والاكتمال التشريعي، وأصبح يمثل تجربة غنية من الخبرات النوعية التي يتطلع إليها المتدربون القضائيون من كافة أنحاء العالم.