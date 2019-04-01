3.7 ملايين درهم لأشجار صد الرياح في العين

المصدر: العين - داوود محمد

بدأت بلدية العين ممثلة بإدارة الحدائق والمتنزهات الترفيهية بالقطاع الجنوبي تنفيذ أعمال مشروع مصدات الرياح وإنشاء أحزمة خضراء بمنطقتي الظاهرة والوقن، بتكلفة 3.7 ملايين درهم على مساحة 2700 هكتار.

وبلغ عدد أشجار الأثل العربي 1000 شجرة، وعدد أشجار الطرفاء 1000 شجرة، بالإضافة لعدد من الأعمال التطويرية والمسطحات الخضراء.

وأكد المهندس فيصل الكعبي، مدير المشروع، أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة للتصدي لمشكلة التصحر وما ينتج عنها من تناقص لقدرة الإنتاج البيولوجي للأرض والتقليل من الزحف الصحراوي وتعرية التربة، وحماية المنازل والحدائق والأشجار بالشعبيات، نظراً لما توليه بلدية مدينة العين من اهتمام بزراعة الأحزمة الخضراء نظراً لطبيعة هذه المناطق وما تعانيه من مشكلة التصحر، لذا حرصت جاهدة على إقامة العديد من مشاريع الأحزمة الخضراء ومصدات الرياح .