الدفاع المدني بدبي يعزّز سلامة الأطفال

المصدر: دبي - البيان

برعاية وحضور اللواء خبير راشد ثاني المطروشي القائد العام للدفاع المدني بالإنابة، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، احتفلت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار «سلامة أطفالنا مسؤوليتنا» في فندق إنتركونتننتال دبي فيستفال سيتي، بهدف خلق بيئة مناسبة لحاضر ومستقبل الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور مروان أحمد الشحي المدير التنفيذي للالتزام وضبط المسؤوليات في هيئة المعرفة والموارد البشرية، وعبدالله الجناحي رئيس وحدة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية، والعميد جمال بن عاضد المهيري مساعد المدير العام للدفاع المدني بدبي للموارد والخدمات المساندة، والعميد راشد خليفة البوفلاسة مساعد المدير العام للخدمات الذكية، وضباط ومديري إدارات الدفاع المدني.

مسؤولية

وأكد اللواء المطروشي أن الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام يقام تحت شعار «سلامة الأطفال مسؤوليتنا» تعبيراً عن تقديرنا لمسؤوليتنا تجاه أطفالنا، مصدر البهجة في حاضرنا وصناع مستقبلنا، مؤكداً أن الاحتفال بهذه المناسبة في كل عام يقام تحت شعار يخدم قطاعاً من قطاعاتنا الحيوية، انطلاقاً من مسؤوليتنا كجهاز مدني في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات، من أخطار الكوارث والحوادث، وأشار المطروشي إلى أن الدفاع المدني في الإمارات سجل تطوراً ونمواً متسارعاً وواسعاً، بفضل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة، ونتيجة التخطيط الاستراتيجي المستدام، وتطبيق أفضل الممارسات الاحترافية من قبل قيادات ومنتسبي الدفاع المدني، وبفعل التعاون المثمر مع الشركاء الحكوميين وفي القطاع الخاص».

أفضل المدارس

كرّم اللواء خبير راشد ثاني المطروشي القائد العام للدفاع المدني بالإنابة، أفضل المدارس الملتزمة بتطبيق أنظمة السلامة، وهي مدرسة جميرا للتخاطب بالإنجليزية، ومدرسة كامبردج انترناشيول والمدرسة الإسلامية للتربية والتعليم