عبدالله النعيمي يبحث التعاون مع جامعة الدول العربية

المصدر: دبي ـ البيان

بحث معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية وأحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال اللقاء الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية العلاقات، وأوجه التعاون بين دولة الإمارات وجامعة الدول العربية متمثلة في مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب وبما يخدم المصالح المشتركة في المنطقة.

كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل التحديات في مجال الإسكان والتنمية الحضرية على الساحة العربية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا وقد تم مناقشة أهم القضايا المطروحة ضمن اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر هذا العام.