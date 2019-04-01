«ساعد» تحذّر من إيقاف المركبات بجانب مواقع الإنشاءات واللوحات الإعلانية

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

حذّرت جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية السائقين من ركن مركباتهم بجانب اللوحات الإعلانية أو مواقع الإنشاء والبناء وغيرها من الأماكن التي قد تشكِّل مصدر خطر على السائق خاصة مع وجود عواصف رملية وتقلبات الطقس التي تمر بها بعض المناطق في الدولة ومنها أبوظبي والمنطقة الغربية مع وجود زخات من المطر. ودعا العميد جمال العامري المدير التنفيذي لجمعية ساعد، السائقين في وسط المدينة إلى الانتباه من خلال إيقاف مركباتهم بالقرب من اللوحات الإعلانية أو بالقرب منها وكذلك في محيط ورش البناء من الفلل أو البنايات التي تكون قيد التشييد.

كما دعا السائقين وبشكل خاص على الطرق الخارجية توخي الحرص والحذر خلال القيادة في مثل هذه الأجواء وذلك بسبب تدني الرؤية الأفقية والالتزام بقواعد السير والمرور وتوقع أجسام صلبة على ظهر الطريق بسبب العواصف الرملية.

وكانت شرطة أبوظبي قد دعت السائقين إلى القيادة بحذر خلال تقلبات الطقس، سقوط الأمطار وهبوب الرياح المثيرة للغبار خاصة في المناطق المكشوفة، وما قد ينجم عنها من تدنٍ للرؤية، وتشكل الضباب حسب التوقعات.

وحثت على خفض السرعات إلى 80كلم/ الساعة تطبيقاً لقرار لجنة السلامة المرورية في الظروف الجوية المتقلبة والتي تشمل الأمطار والرياح والعواصف الرملية والضباب، وترك مسافة أمان كافية، وتجنب الضغط الفجائي على الفرامل لتفادي انزلاقها بحيث تقل كفاءتها على الأرض المبتلة.

وقالت إن تشكّل الرمال على سطح الطريق، من أحد أسباب وقوع الحوادث، مّا يتطلب الحيطة والحذر ومراعاة قواعد المرور في مثل هذه الظروف، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأكدت أهمية متابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس، ليكون السائق مستعداً للقيادة في الأحوال الجوية المتغيرة، والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال المنظومة الذكية لشرطة أبوظبي، والتي تتضمن إرشادات مرورية، وخفض السرعات، وإيقاف حركة سير المركبات إلى حين وضوح الرؤية.