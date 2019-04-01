اتفاقية لتطوير وتدريب موظفي حديقة الحيوانات بالعين

المصدر: العين - البيان

وقعت المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني صباح أمس اتفاقية تعاون وشراكة بهدف تبادل الخبرات في مجال الخدمات والبرامج التعليمية للموظفين في الحديقة، بما يواكب مسيرة التعليم المتطورة في الدولة ويتماشى مع رؤية أبوظبي 2030. ووقع الاتفاقية التي تمت في قاعة المها الملكية في حديقة الحيوانات بالعين غانم مبارك الهاجري مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، والدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.

وتشمل مجالات الاتفاقية التدريب والتطوير الوظيفي والشهادات الفنية والابتكار على النطاقين المحلي والدولي وتحديد احتياجات التدريب ووضع برامج مصممة تناسب مجالات العمل تسهم في تطوير مخرجات النطاق الأكاديمي لدى حديقة الحيوانات بالعين مع وضع استراتيجية تمكن الطرفين من تحديد وتصميم ونشر برامج للكفاءات الناشئة مع القياس الدوري بهدف التطوير والتحسين.