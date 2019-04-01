«مساندة» تنجز 59.90 % من مشروع الطرق الداخلية في مدينة شخبوط

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن إنجازها 59.90% من أعمال مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية لـ354 قطعة أرض سكنية في مدينة شخبوط بأبوظبي والذي تنفذه بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي وهيئة أبوظبي للإسكان بتكلفة إجمالية تبلغ 295,7 مليون درهم وذلك على مساحة قدرها 109.5 آلاف متر مربع، معتزمة تسليمه في الربع الرابع من العام 2019.

وأكدت شركة «مساندة» أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي في إطار حرصها على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة وتوطيد أركان التنمية المستدامة وإسعاد المجتمع ورفاهيته، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تحظى بالاهتمام والمتابعة الدؤوبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضحت أن المشروع يشمل تصميم وإنشاء بنية تحتية وطرق لخدمة 354 قسيمة سكنية، شاملة جميع أعمال البنية التحتية من كهرباء ومياه وخطوط صرف صحي وإنارة طرق وتصريف مياه الأمطار واتصالات بما يلبي احتياجات السكان، حيث سيخدم المشروع سكان مدينة شخبوط، إضافة إلى تنفيذ الحزام الأخضر حول مدينة شخبوط وإعادة تأهيل الطريق رقم 25.

وتفصيلاً، يتضمن المشروع تنفيذ 9.5 كيلومترات طرق، و16.4 كيلومتراً خطوط صرف صحي، و10.3 كيلومترات صرف مياه أمطار، و10.8 كيلومترات خطوط مياه شرب، و7.4 كيلومترات خطوط اتصالات، و1.4 كيلومتر شبكات ري، و12 كيلومتراً لتنفيذ الحزام الأخضر، و64 محطة كهرباء فرعية.