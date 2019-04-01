مريم المهيري: الإمارات لاعب عالمي رئيسي في الأمن الغذائي

المصدر: دبي - البيان

شاركت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي في فعاليات القمة العالمية للأغذية المنعقدة في ميونيخ، ألمانيا في دورتها لعام 2019، بهدف عرض جهود الدولة في ملف الأمن الغذائي محلياً وعالمياً والإضاءة على أهمية دور الدولة كلاعب رئيسي عالمياً في مجال الأمن الغذائي.

وحلت معالي مريم المهيري كضيفة شرف للقمة العالمية للأغذية 2019 الذي يجمع العديد من الباحثين والقطاع الخاص، وصناع القرار في المجال الغذائي من مختلف دول العالم.

وألقت معالي مريم المهيري الكلمة الرئيسية فيه حول الأمن الغذائي المستدام من خلال الحلول التكنولوجية الممكنة التي ترتبط بتحديات توفير الغذاء في المستقبل مثل زيادة السكان ونقص المياه وزيادة التحضر وتغير السلوك وركزت على أن هذه التحديات تتجاوز دور الحكومات وأنها مسؤولية الجميع، وأشارت إلى الأهمية الخاصة التي توليها الدولة لموضوعات استخدام الطاقة المتجددة وتدوير وإعادة استخدام المياه والتوسع في إنتاج واستخدام بدائل الطعام كجزء من أهداف تصميم وتشكيل المستقبل.

وتطرقت معالي مريم المهيري في مداخلتها بعرض سريع لأهم الأهداف التي تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيقها في مجال الأمن الغذائي بما يتّسق مع أهداف التنمية من خلال استراتيجية لتطوير وتطويع التكنولوجيا لتوفير الغذاء في بيئة صحراوية، وتعزيز الأمن الغذائي القائم على الابتكار، مؤكدة أن العمل على تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود القطاع الحكومي والخاص والجهات البحثية، محلياً ودولياً.

استعراض

تم استعراض مشروع البيوت الخضراء الذي تنفذه الشركة في العين بالشراكة مع مجموعة الظاهرة وشرح الإمكانيات الكبيرة المتوائمة مع التوجه الاستراتيجي للدولة في تطوير الإنتاج المحلي المستدام الممكن بالتكنولوجيا وفي اليوم الختامي قامت معالي مريم المهيري بزيارة كلية فاينشتيفان.