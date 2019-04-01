مواصلات الإمارات تختتم «شهر السلامة والصحة المهنية»

المصدر: دبي - البيان

أكد محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات أن عنصر السلامة كان ولا يزال يحتل مكانة خاصة وأولوية قصوى في منظومة القيم المؤسسية لدى مواصلات الإمارات، ويمكن اعتبارها بمثابة الموجه الرئيس لكافة الخطط والمبادرات لضمان التطوير والتحسين المستمر في الإجراءات والعمليات.

حفل

جاء ذلك في كلمته التي ألقتها بالنيابة عنه حنان محمد صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية بمواصلات الإمارات، خلال الحفل الختامي للدورة الثامنة من حملة شهر السلامة والصحة المهنية 2019، والذي عقد في مقر الإدارة العامة للمؤسسة بدبي، بحضور وليد المهيري المدير التنفيذي للنقل والتأجير في إمارة أبوظبي والسيدة فريـال توكل المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة الداعمة، ولفيف من مديري الإدارات وموظفي المؤسسة.