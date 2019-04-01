جائزة «خليفة لنخيل التمر» تعلن جدول أعمال العام الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أعلنت الأمانة العامة للجائزة عن جدول الفعاليات الخاصة بأعمال الجائزة على مدار العام الجاري 2019 عام التسامح، والتي تشتمل على مجموعة كبيرة من الأعمال على المستوى الوطني والعربي والدولي.

حيث أكد معاليه أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أصبحت علامة فارقة نعتز بها ونفتخر لما حققته من إنجازات على المستوى الوطني والعربي والدولي، ويكفي أنها تحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتحظى باهتمام وتقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

خطة عمل

وقال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إن خطة عمل فعاليات الجائزة لهذا العام تأتي بالتزامن مع عام «التسامح» الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً حرص الجائزة على الاحتفاء بعام التسامح ودمجه مع كافة البرامج التي تنظمها او تشارك بها الجائزة.

عنوان الاستقرار

وأكد أنّ الإمارات عندما اختارت شجرة الغاف لتكون شعاراً لعام التسامح، إنما تريد التأكيد على أن الغاف شجرة وطنية، مصدر للحياة، وعنوان للاستقرار وسط الصحراء، ومركز للتجمع والتشاور، ونموذج للتأقلم والتعايش بين الشعوب والحضارات. كذلك هي الحال في شجرة نخيل التمر التي ساهمت عبر تاريخها الطويل في الإمارات والمنطقة العربية في تكريس قيم التسامح والتعايش بين الناس من مختلف الأجناس والحضارات. وهذا ما تعلمناه من نهج ومسيرة الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، باني النهضة الزراعية، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالمحافظة على الإرث الزراعي لدولة الإمارات، والدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لقطاع نخيل التمر، واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

مهرجانات

وتنظم الأمانة العامة للجائزة أربعة مهرجانات للتمور في الدول العربية، وتقام جميعها بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وتهدف إلى تمكين المزارع والمنتج من المنافسة على المستوى الدولي. وفي عام التسامح سيتم إطلاق جائزتين متخصصتين بنخيل التمر والابتكار الزراعي، كما سيتم إطلاق الدورة الحادية عشرة من أول مسابقة دولية متخصصة بتصوير شجرة نخيل التمرتحت مُسمى «النخلة في عيون العالم» بالإضافة إلى إطلاق الدورة الرابعة من أول مسابقة عربية متخصصة بالشعر النبطي بشجرة نخيل التمر «النخلة بألسنة الشعراء».