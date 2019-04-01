ورشة لمناقشة تسهيل إجراءات تقنين البناء القائم في الظفرة

المصدر: منطقة الظفرة ـ وام

نظمت بلدية منطقة الظفرة ممثلة في قطاع تخطيط المدن والتراخيص بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني ورشة عمل لمناقشة تسهيل إجراءات تقنين وضع البناء القائم في منطقة الظفرة.

وتناولت الورشة تحديد متطلبات تقنين وضع البناء القائم بدون ترخيص في منطقة الظفرة بغرض تسهيل إجراءات واشتراطات هذه الخدمة على المتعاملين بما يخدم المصلحة العامة.

وتم توضيح أنواع الحالات التي يتم التقديم عليها لتقنين وضع المباني القائمة بدون ترخيص بناء معتمد من البلدية، بالإضافة إلى إجراءات سير العمل التي يتم اتباعها في كل حالة من هذه الحالات على نظام التراخيص الإلكتروني الموحد لتراخيص المباني. وأكدت الورشة أنه تم عمل بعض التعديلات في متطلبات الدفاع المدني .