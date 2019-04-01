1664 بلاغاً تعاملت معها بلدية أبوظبي نتيجة تقلبات الطقس

المصدر: أبوظبي - البيان

استجابت بلدية مدينة أبوظبي لبلاغات الجمهور بشأن الآثار الناتجة عن تقلبات الطقس، لإصلاح المرافق التي تضررت نتيجة التقلبات الجوية والرياح الشديدة وسقوط كميات من الأمطار، حيث تعامل مركز الاتصال 993 التابع للبلدية مع 1664 اتصالاً خلال شهر مارس الماضي من العام الجاري 2019.

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أنه تم التعامل بكل احترافية في مختلف المجالات ومراعاة اشتراطات السلامة العامة والاستعداد التام من خلال نشر الفرق الفنية في المواقع الحيوية والعمل بكفاءة ومهنية عالية وسرعة الاستجابة، والوصول لنسبة 100% من مرحلة التعافي، وهذا بسبب تضافر الجهود والتنسيق مع الجهات الخارجية للحفاظ على السلامة العامة ومظهر المدينة.

وأعربت البلدية عن تمنياتها لسلامة جميع أفراد المجتمع، مرحبة بأي بلاغ لأي حالة طارئة، مؤكدة حرصها على خدمة المجتمع وتحقيق السعادة والسلامة لجميع السكان.

وتمكنت فرق الطوارئ من سحب مياه الأمطار المتجمعة في عدد من المناطق وإزالة الرمال وترحيل الأشجار المتكسرة وأكدت البلدية على تلقيها واستجابتها للبلاغات الواردة من الجمهور على مدار الساعة لخدمة المجتمع وضمان سلامتهم واستمرارية الخدمات وفقا لأفضل المعايير، لذا دعت للتواصل عبر رقم الطوارئ 993 أو «واتس آب» على الرقم 0569939930، أو البريد الإلكتروني: 993@adm.abudhabi.ae.