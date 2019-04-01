حملة توعية استهدفت 950 مركبة لنقل الأسمنت في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

نفذ قسم التواصل المجتمعي بإدارة خدمات وإسعاد المجتمع في مركز بلدية مصفح حملة توعية في مصفح الصناعية والمفرق استهدفت مصانع وشركات إنتاج ونقل الخرسانة (الأسمنت)، وذلك بهدف مواجهة مشوهات المظهر العام وإرشاد هذه المصانع إلى الطرق الصحيحة في نقل الأسمنت دون الإضرار بالطرق وتشويه المظهر الحضاري العام، وكذلك للحفاظ على البيئة.

وقد ركزت الحملة على رفع نسبة الوعي لدى سائقي سيارات ومركبات خلاطات الأسمنت، حيث تم خلال الحملة توعية ما يقارب من 19 شركة ومصنعاً تعمل لديها 950 مركبة لنقل الأسمنت.

من جانبها رحبت الشركات والمصانع بحرص بلدية مدينة أبوظبي على التواصل مع الشركاء وتعزيز علاقات التعاون بشأن الحفاظ على المظهر العام والبيئة وخصوصاً عمليات نقل الأسمنت من المصانع إلى المواقع الإنشائية، ومساهمة من هذه الشركات والمصانع في إنجاح أهداف الحملة بادرت هذه الشركات إلى تركيب عازل في مركباتها لمنع تساقط الأسمنت على الطرق، بالإضافة إلى التعرف على ابتكار إحدى الشركات لعازل حديدي فعال كبديل عن الكيس التقليدي الذي كان يركب على سيارات نقل الأسمنت، حيث تم تعميم الفكرة الناجحة والمبتكرة على جميع الشركات العاملة في هذا المجال من خلال ملصق الحملة الذي تم توزيعه، مع إرسال رسائل نصية لتوعية أصحاب الشركات والمصانع والاتصال بهم هاتفياً بهذا الشأن.