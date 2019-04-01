تأهيل دوار ميدان الاتحاد في أبوظبي بـ 380 ألف درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي عبر بلدية مركز المدينة أعمال تأهيل دوار ميدان الاتحاد في أبوظبي من خلال إعادة تطوير مكونات الدوار وإضفاء لمسات جمالية، وتزويده بإنارة مبتكرة لإضافة مزيد من الجمال والمشهد الحضاري لهذا المعلم الذي يشكل جزءاً من ذاكرة أبوظبي.

وقد بلغت تكلفة الأعمال التطويرية 380 ألف درهم وشملت الأعمال تطوير عناصر التجميل الطبيعي بدوار ميدان الاتحاد وذلك لأهمية موقع الدوار كملتقى طرق بالمنطقة التجارية الحيوية بالعاصمة أبوظبي، بالإضافة إلى قرب الدوار من المركز التجاري العالمي.

كما شملت أعمال التأهيل رفع مستوى الدوار وبارتفاع متر واحد وعشرين سنتيمترا من طرف الرصيف القائم وحتى محيط الدائرة الداخلية، وتسوية المناسيب عند المنتصف لتشكل منصة عالية فوقها، وقد تم تزيينها بزراعة سبع نخلات رمزاً وتخليداً للاتحاد، وذلك لارتباط النخيل بتراث الدولة على وجه العموم وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، ولربط الماضي بالحاضر والمحافظة على إرث الأجداد، كما غرست البلدية أشجاراً مزهرة من خلال توزيعها على منحدرات الدوار، وراعت البلدية في تصميم المنطقة المعايير التي تتطابق مع الشكل العام للمنطقة المحيطة بالدوار من حيث الأشكال التصميمية، والذي احتوى على زراعة نباتات زينة وزهور وتركيب حجارة بيضاء تحيط بأقواس الزهور، وتضمنت الأعمال تركيب إنارة زينة تحت الأشجار وحول أحواض الزهور لإضافة مظهر جمالي للدوار ليلاً.