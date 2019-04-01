«التوطين»: استبدال «العمالة المساعدة» مرتين بلا رسوم خلال التجريب

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

منحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مستقدمي العمالة المساعدة ضمن «الباقة التجريبية المميزة» الحق في استبدال العامل مرتين خلال الفترة التجريبية المحددة من 3 إلى 6 أشهر.

وأشارت الوزارة أمس، عبر نافذتها الالكترونية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن الباقة تسهم في توفير عمالة مساعدة مؤهلة ومدربة خلال 24 ساعة، مع وجود ضمان على العامل المساعد خلال الفترة التجريبية في حال تبين انقطاع العامل عن العمل أو عدم كفاءة العامل للمهام الموكلة إليه.

وأكدت الوزارة على عدم وجود أي رسوم على الخدمات الحكومية خلال الفترة التجريبية، مشيرة إلى أنه في حال اجتاز العامل بنجاح فترة التجربة المحددة للتأكد من أن يتناسب مع تطلعاته، واستمر في العمل، حينها ينتقل العامل إلى ملف صاحب العمل وذلك بعد موافقة الأطراف المعنية. وتأتي الخطوة انطلاقاً من حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تقديم حزمة من الخدمات المناسبة والملائمة لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة بما يتناسب ومتطلبات واحتياجات الأسر وأصحاب العمل وذلك وفقاً لمعايير وضوابط محددة وضعتها الوزارة لعمل مراكز «تدبير» التي تقدم الخدمات نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها.