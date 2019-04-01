انطلاق سوق أم القيوين للإنتاج الزراعي والحيواني غداً

المصدر: أم القيوين ــ عصام الدين عوض

تواصل اللجنة المنظمة لسوق أم القيوين للإنتاج الزراعي والحيواني تحضيراتها استعداداً لانطلاق فعاليات السوق في الفترة من الثاني من أبريل الجاري وحتى السادس منه في مرسى الخور بجانب سوق الخضار في الإمارة.

وعقدت اللجنة المنظمة للسوق برئاسة هيثم سلطان اجتماعاً تمت فيه مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالسوق مع الاستماع لكافة المقترحات التي من شأنها أن تُظهر السوق بأفضل صورة. وأكد هيثم سلطان رئيس اللجنة المنظمة للسوق:إن سوق أم القيوين للإنتاج الزراعي والحيواني يهدف إلى دعم ملف الأمن الغذائي الوطني لحكومة دولة الإمارات وضمان استدامته كركيزة مهمة لجودة حياة أفراد المجتمع، وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، بالإضافة إلى تفعيل دور الابتكار في الارتقاء بالإنتاج الزراعي والحيواني، مبيناً أن السوق يسعى إلى خلق تجربة ممتعة وفريدة من نوعها للزوار من خلال تنظيم فقرات متنوعة، حيث يتضمن السوق معرضاً للمنتجات الغذائية والعضوية ومعرضاً لمعدات وآليات الزراعة والإنتاج الحيواني ومعرض الأسر المنتجة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة أجمل تنسيق للحدائق وفعاليات ترفيهية ومنطقة للمطاعم المتنقلة.