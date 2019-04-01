تنظيم «مهرجان السعادة» بمدينة الطفل خلال إجازة الربيع

المصدر: دبي – البيان

أطلقت مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي «مهرجان السعادة» والذي يتضمن فعاليات وأنشطة متنوعة وينتهي بعد غد الأربعاء، وقالت نيلا المنصوري، مدير مدينة الطفل: «يأتي تنظيم هذا المهرجان بالتزامن مع حلول إجازة الربيع المدرسية، حيث نوفر للأطفال طيفًا واسعًا من الأنشطة البدنية والتعليمية والثقافية التي تضمن لهم قضاء أوقات ممتعة ومفيدة في أجواء رائعة، ولقد صممنا الفعاليات والأنشطة المتضمنة في المهرجان لضمان استقطاب أكبر عدد ممكن من الأطفال، وتركز هذه الأنشطة عمومًا على إدخال البهجة والسعادة إلى قلوبهم، إلى جانب تعزيز مهاراتهم الفكرية والحياتية.

وأعدت مدينة الطفل برنامجًا حافلًا بالأنشطة التي يمكن للأطفال المشاركة بها يوميًا، ومن أبرزها عرض أبطال السعادة باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب فعالية عالم المرح والمفاجآت. ومن الأنشطة الأخرى التي تنظم خلال المهرجان فنون التزيين بالخيوط وصناعة السجاد والرسم على الصخور وتصميم الشخصيات.