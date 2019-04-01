شرطة أبوظبي تعرّف منتسبيها بإجراءات المرور القانونية

المصدر: أبوظبي - البيان

نفّذت إدارة التشريع والاستشارات القانونية، في مديرية الشؤون القانونية بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، ورش عمل ومحاضرات قانونية تخصصية، في إطار جهوده لتوعية منتسبي الشرطة حول الإجراءات القانونية في المهام المرورية، في أبوظبي والعين والظفرة.

وأوضح العميد سالم اليماحي مدير مديرية الشؤون القانونية، أن المحاضرات وورش العمل تأتي ضمن استراتيجية شرطة أبوظبي، لتعزيز التوعية المرورية لأفراد الدوريات بما يضمن تطبيق الإجراءات السليمة في أداء الأعمال المنوطة لهم.

ونظمت المديرية ورشتي عمل حول بيان الجوانب القانونية المتعلقة بعمل رجال المرور في مسرح مديرية المرور والدوريات بأبوظبي، وبالمعهد المروري بمنطقة العين بحضور عدد كبير من الضباط.

وأوضح العقيد جمال النقبي مدير إدارة التشريع أن ورش العمل تناولت عدداً من المحاور المهمة حول طبيعة مهام وواجبات رجال المرور ومناقشة قوانين السير والمرور وغيرها من المواضيع، مشيراً إلى أن إدارة التشريع تواصل جهودها في نشر الثقافة القانونية لجميع العاملين لديها بمختلف الوسائل والأدوات.

وكانت مديرية الشؤون القانونية خصصت ضمن ورشة العمل بأبوظبي جلسة «قراءة في كتاب» ركزت على تعزيز ثقافة القراءة.