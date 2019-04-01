شرطة دبي تبحث تعزيز التعاون مع «آل مكتوم الخيرية»

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي محمد عبيد بن غنام، الأمين العام لمؤسسة آل مكتوم الخيرية، بحضور العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، وحمدة الزعابي، مدير مدرسة حماية للبنات، ضمن زيارة تهدف لبحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة ومدارس حماية.

وأكد اللواء ابن فهد حرص شرطة دبي، وبتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تعزيز التعاون المشترك بين جميع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والنهضة الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. واستمع محمد عبيد بن غنام إلى شرح مفصل عن تجربة مدارس حماية.