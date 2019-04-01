تكريم المشاركين في مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّم الدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أعضاء اللجنة العليا واللجان الفرعية المنظمة لمؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات 2019 الذي أقيمت فعالياته في فندق سانت ريجيس – السعديات بأبوظبي مؤخرا واستمر ليومين تحت عنوان استشراف مستقبل الطوارئ والأزمات – قدرات وتحديات – وبرعاية كريمة من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

وأشاد المدير العام بالجهود الكبيرة التي بذلها جميع أعضاء اللجان لإنجاح فعاليات المؤتمر في نسخته السادسة وإبرازه بصورة مشرفة تليق بمكانة وسمعة الدولة في تنظيم المؤتمرات الدولية المتخصصة، خصوصاً بأن الحدث شهد حضوراً رفيع المستوى ومتحدثين من مختلف دول العالم.

وأكد مدير عام الهيئة أن نجاح المؤتمر لهذا العام يعد تحدياً للنسخة القادمة التي نتطلع فيها لتقديم الأفضل على المستويات المحلية والدولية، مطالباً الجميع بضرورة الاستمرار في تقديم الأفضل والمشاركة الفعالة في الفعاليات كافة، التي تنظمها الهيئة للارتقاء بالعمل وتطوير مخرجات الأهداف والرؤية التي رسمتها القيادة.

يذكر أن المؤتمر شهد مشاركة فاعلة من كبار المسؤولين من داخل الدولة وخارجها ومن منتسبي الدوائر والوزارات والمؤسسات المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والذي اشتمل على العديد من المحاور والمواضيع التي طرحت في مجال الطوارئ والأزمات والتي تم تداولها بين المختصين على مدى يومين، علاوة على الورش التي لقيت استحسان الحضور وشهدت العديد من النقاشات التي أثرت بدورها المؤتمر.

وفي الختام كرّم الدكتور جمال محمد الحوسني، رؤساء وأعضاء اللجان المنظمة ومنحهم شهادات التقدير.