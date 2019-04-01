علي الشامسي: الدولة تقدم للعالم نموذجاً مثالياً للإقامة والعمل

المصدر: دبي - وام

أكد علي محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن دولة الإمارات تقدم للعالم نموذجاً مثالياً للإقامة والعمل وتحولت لمركز جذب للأفراد الطامحين لتحقيق أحلامهم، حيث توجد قيادة رشيدة وحكومة طموحة وشعب منفتح على جميع الثقافات، فلا شك أن النتيجة ستكون بيئة مثالية للاستقرار العائلي.

وقال الشامسي: «إن قرار مجلس الوزراء يعزز من الاستقرار الأسري من خلال تسهيل استقدام العاملين الأجانب لأسرهم وفق الضوابط المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ما يحقق السعادة لهم بين أسرهم»، مشيداً بحرص قيادة الإمارات على تقديم أفضل الخدمات للمقيمين في الدولة كونهم شركاء في التنمية وتطويرها.