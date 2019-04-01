«الصحة» تناقش تحديات الحملات التوعوية

المصدر: دبي - البيان

ناقشت ورشة اللجنة الوطنية للمؤشر الوطني،التي نظمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، التحديات التي تواجه الحملات التوعوية، وبرامج الكشف المبكر وفحص الأمراض القلبية الوعائية، وخدمات الرعاية التلطيفية، ومراجعة الخطة التشغيلية الموحدة.

كما ناقشت الورشة، بحضور الدكتور يوسف السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات رئيس الفريق التنفيذي للمؤشرات الوطنية الخاصة بأمراض القلب والشرايين، والجهات المعنية في الدولة، خطة السياسة الوطنية لخدمات رعاية القلب والشرايين الطارئة، التي تشمل أفضل الممارسات الإكلينيكية الشاملة بدءاً من وضع معايير لترخيص مراكز تميُّز في تقديم الرعاية الصحية لمرضى القلب والشرايين وتدريب العاملين الصحيين على أفضل الممارسات العالمية، وانتهاءً بإعداد سجل وطني لأمراض القلب والشرايين.

تحديث

وأشارت دكتورة منى الكواري إلى أن المشاركين في الورشة والذين يمثلون الهيئات ذات العلاقة على مستوى الدولة عملوا على تحديث الخطة التشغيلية لتحقيق المؤشر وإضافة العديد من البرامج والمبادرات التي تعتمد على الممارسات المبنية على البراهين ومنها الدراسات البحثية وقواعد البيانات والملف الإلكتروني الموحد للمرضى. كما تم توجيه النقاش بناءً على مستويات الوقاية الثلاثة والتي تركز في المستوى الأول على عوامل الاختطار والسيطرة عليها قبل حدوث المرض والمستوى الثاني يسعى إلى التشخيص المبكر والدقيق وأما المستوى الثالث فيعمل على تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية التي تساهم في الوقاية من حدوث الوفيات أو التعقيدات أو العجز بعد الإصابة ومنها الشلل الذي ينتج عن السكتة الدماغية.

وأشادت الدكتورة منى بالبرامج التوعوية والكشف المبكر التي قامت بها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في المدارس ومنها برنامج «خبراء القلب»، الذي أنهى المرحلة الثالثة منه مؤخراً.