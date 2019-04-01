ناصر الهاملي: القرار ينعكس إيجاباً على أداء العاملين في مهنهم

المصدر: دبي - وام

أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد شرط الدخل بدلاً عن المهنة في استقدام أفراد الأسرة للعاملين الأجانب يعزز من الأواصر الأسرية والاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، وتنعكس إيجابياته على سوق العمل من خلال زيادة الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني، لما يتركه من أثر بالغ لدى العاملين وينعكس إيجاباً على أدائهم في مهنهم التي يشغلونها ضمن بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع. وقال معاليه: «إن دولة الإمارات تحتضن أكثر من 200 جنسية على أرضها تضمن لهم حقوقهم التي تصونها التشريعات الوطنية وبما يتوافق مع المعايير الدولية فيما تعتبرهم شريكاً فاعلاً في عملية التنمية التي تشهدها الدولة وتسعى لتكون الوجهة الأولى للكفاءات والخبرات التي ترى في سوق الإمارات مكاناً آمناً للعمل والعيش الكريم».