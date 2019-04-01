شرط الراتب بدل المهنة لاستقدام الأسر

المصدر: دبي ــ وام

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الخاص باستقدام العاملين الأجانب لأسرهم في الدولة، نص على استبدال شرط المهنة النافذ سابقاً واعتماد شرط الدخل بدلاً منه في استقدام أفراد الأسرة للعاملين الأجانب تماشياً مع التطورات والمستجدات العالمية ووفقاً لأفضل الممارسات.

ونص القرار كذلك على تكليف الجهات المعنية بالعمل على دراسة لتحفيز وتقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين تشمل جوانب التعليم والصحة وتشجيع الاستعانة بأفراد الأسر المقيمة كبديل عن استقدام عاملين جدد من الخارج وفق السياسات والضوابط.

ويأتي القرار في إطار تعزيز الاستقرار الأسري للعاملين الأجانب ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي وتعزيز نهج الإمارات وتوجهها نحو الانفتاح واستقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية.

وأكد مجلس الوزراء أن الإنسان في الإمارات هو العنصر الأكثر تأثيراً في معادلة التنمية، وأن الاهتمام بتوفير البيئة المحفزة والإيجابية له من أهم المتطلبات التي تضعها الحكومة في مقدمة أولوياتها.

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