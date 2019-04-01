محمد بن راشد يوجه بطائرة إغاثة ثانية لمتضرري الإعصار «إيداي»

المصدر: دبي ـ وام

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيّرت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، للمرة الثانية في أقل من أسبوع، طائرة شحن من طراز بوينغ 747 لتوصيل مساعدات إنسانية ملحة إلى المتضررين من إعصار «إيداي».

ونقلت الطائرة المتجهة إلى زيمبابوي 100 طن متري من الإمدادات الضرورية التي وفرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لإغاثة حوالي 10 آلاف شخص وتلبية احتياجاتهم الأساسية وشملت الشحنة أوعية غالون وناموسيات وحصائر وبطانيات وخياماً ودلاء وأدوات مطبخ ومصابيح شمسية ومركبات.

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