«المعاشات» تبدأ توزيع بطاقة «فزعة» على المتقاعدين والمستحقين

المصدر: أبوظبي - البيان

تبدأ الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اعتباراً من اليوم توزيع بطاقة «فزعة» على المتقاعدين والمستحقين في مراكز سعادة المتعاملين المتوفرة في إمارات أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين.

وأوضح محمد صقر الحمادي أن جميع مراكز سعادة المتعاملين بالهيئة باتت على أتم الاستعداد لاستقبال المتعاملين الراغبين في الحصول على البطاقة التي يبدأ توزيعها غداً ببطاقة الهوية الإماراتية من الساعة السابعة والنصف حتى الثانية والنصف ظهراً وبشكل يومي.وقال توفر البطاقة مجموعة من العروض والخصومات تشمل السفر والسياحة والترفيه، ومبيعات التجزئة والتسوق، والسيارات، والاتصالات، والأزياء والخدمات المالية، والمطاعم، والتدريب، والعناية بالصحة، ويمكن متابعة هذه العروض من خلال تنزيل تطبيق فزعة FazaaAE أو زيارة الموقع www.fazaa.ae

ويعد برنامج فزعة أحد برامج المكافآت الذي يقدم لأعضائه خدمات وعروضاً حصرية، حيث تم إطلاقه من قبل صندوق التكافل الاجتماعي لوزارة الداخلية للعاملين في الوزارة، وقد توسّع البرنامج في تغطياته ليشمل العديد من الجهات.