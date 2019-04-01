«طرق دبي» تمدد تشغيل وصيانة المترو مع «سيركو»

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقد تمديد تشغيل وصيانة مترو دبي مع شركة سيركو المحدودة البريطانية، حتى سبتمبر 2021، ويشمل العقد الجديد تشغيل وصيانة (مسار 2020) تمديد الخط الأحمر إلى موقع معرض إكسبو 2020، بطول 15 كيلومتراً، ويضم 7 محطات، منها 5 محطات علوية، ومحطتان نفقيتان، والذي يتوقع بدء التشغيل التجريبي له في شهر فبراير من عام 2020.

ويبلغ طول شبكة مترو دبي حالياً 75 كيلومتراً، وسيرتفع إلى 90 كيلومتراً مع استكمال افتتاح (مسار 2020)، وتستوعب الشبكة أكثر من 120 قطاراً في ساعات الذروة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد الذي تم تمديده لمدة عامين، حوالي 680 مليون درهم إماراتي (أي ما يعادل حوالي 140 مليون جنيه إسترليني).

وقع العقد عن الهيئة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، فيما مثل شركة سيركو روبرت سومس الرئيس التنفيذي لمجموعة سيركو، بحضور البارونة رونا فبرهيد وزيرة الدولة البريطانية للتجارة وترويج الصادرات، وباتريك مودي سفير المملكة المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مطر الطاير: إن اختيار شركة (سيركو) التي حققت مؤشرات أداء عالية في تشغيل مترو دبي، حيث بلغ معدل نسبة توافر للخدمة 99.9%، ودقة مواعيد بنسبة تصل إلى 99.8%، علاوة على تسجيل رقم قياسي لعدد الرحلات بلغ 204 ملايين رحلة في عام 2018، مشيراً إلى أن توفير هيئة الطرق والمواصلات لأحدث التقنيات الحديثة في مجال تشغيل القطارات، ساهم في تحقيق هذه المؤشرات.

خدمات التشغيل

وأضاف: ستقوم الشركة بموجب العقد بتوفير خدمات التشغيل والصيانة لمترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، وكذلك (مسار 2020) الذي يشمل تمديد الخط الأحمر لموقع معرض إكسبو، وجميع الأصول التابعة لنظام المترو شاملاً القطارات والسكك الحديدية والمحطات، وكذلك توفير خدمات نقل الركاب على مستوى عال ومتوافق مع المتطلبات المتغيرة يومياً في أعداد الركاب على شبكة المترو، ويشمل العقد أيضاً، تشغيل وصيانة نظام التعرفة الخاصة بمترو دبي وتحصيل إيرادات بيع وتعبئة بطاقات (نول) في محطات المترو، إضافة إلى توفير وظائف للمواطنين وتدريبهم وتحقيق نسبة محددة من التوطين، مؤكداً حرص الهيئة على تأهيل الكوادر الوطنية ونقل الخبرات العالمية في مجال تشغيل وصيانة أنظمة القطارات، الذي يعد من المجالات الجديدة في المنطقة.

شركات عالمية

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن إسناد عملية تشغيل وصيانة مترو دبي إلى شركات عالمية متخصصة يعود لعدة أسباب أهمها أن هذه المهام تتطلب خبرة ودراية بطرق جدولة عمل خطوط المترو، وكذلك خبرة في جميع الأنظمة التقنية والميكانيكية المتخصصة التي يعتمد عليها نظام المترو في تشغيله، إضافة إلى الخبرة الإدارية المطلوبة للتشغيل المتميز للنظام، وأن إسناد عملية التشغيل والصيانة لشركات متخصصة يقلل من تكاليف تشغيل وصيانة المترو من خلال الاستفادة من الكفاءة العالية في الأداء لشركات القطاع الخاص، خاصة في توفير خدمات عالية الجودة وبتكاليف أقل، وقيامها بالتحسين المستمر وتطبيق مبادئ الهندسة القيمية لتقليل تكاليف التشغيل لديها، إلى جانب تفرّغ الهيئة للقيام بمهامها الرئيسية في إعداد التشريعات والإشراف على تنفيذها والتقيد بها، والإشراف على المشاريع الكبرى، موضحاً أن سياسة إسناد تشغيل وصيانة المترو معمول بها في عدد من أنظمة المترو في العالم مثل خطوط مترو لندن وفرنسا وأستراليا وكوريا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.

ثقة

من جانبه أوضح روبرت سومس الرئيس التنفيذي لمجموعة سيركو: إنه لمن دواعي سرورنا أنه تمت الموافقة على عقد التمديد لمواصلة أعمال تشغيل وصيانة مترو دبي، الذي يعد من أكبر خدمات القطارات وأكثرها موثوقية في العالم، كما نتطلع قدماً إلى العمل معاً مع هيئة الطرق والمواصلات لمواصلة تقديم هذا المستوى العالي من الأداء، والمساعدة في الأعمال التحضيرية لمعرض إكسبو 2020 وما بعدها.

وأضاف: يجدد هذا العقد الثقة العالية التي منحتها هيئة الطرق والمواصلات لشركة سيركو لمواصلة تقديم خدماتها على مستوى عالمي في مجال السلامة والأداء وخدمة العملاء، ما يوفر المزيد من الدعم لفرص النمو التي تذخر بها منطقة الشرق الأوسط.