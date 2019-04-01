2.7 مليون درهم قيمة معثورات وسائل النقل بدبي 2018

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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بلغت القيمة التقديرية للمفقودات التي عثر عليها في مركبات الأجرة والحافلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال العام الماضي قرابة مليونين و700 ألف درهم، بواقع 70 ألفاً و717 معثوراً كان أغلبها عبارة عن حقائب ومجوهرات ومبالغ مالية وهواتف متحركة، والتي عملت الهيئة على إرجاعها لأصحابها سواء بالتواصل مع المتعاملين بعد تقديم بلاغات فقدان لمركز الاتصال التابعة للهيئة أو عبر التنسيق مع مراكز شرطة دبي، التي تتولى متابعة تسليم بعض المفقودات.

إرسال المفقودات

وأوضحت الهيئة: إن من البلاغات التي تعاملت معها خلال العام الماضي إعادة حقيبة تضم أغراضاً ثمينة لزائر فرنسي، حيث تم التواصل معه عن طريق البريد الإلكتروني وتم التنسيق مع السفارة الفرنسية، ومن ثم تسليمها لمندوب سفارة بلاده، وكذلك إعادة هاتف محمول وكاميرا لزائر آخر من السويد، والذي تم التواصل معه عن طريق البريد الإلكتروني وثم إرسال المفقودات عن طريق إحدى شركات الشحن.

وأوضحت الهيئة أنه عندما يتم العثور على غرض مفقود في وسائل النقل الجماعي ومركبات الأجرة يتم التواصل مع المتعامل وتخيره بين توصيل الأغراض وسداد تكلفة الرحلة لمركبة الأجرة، أو توصيل المعثور من قبل السائق إلى أقرب مركز شرطة لمقر المتعامل والذي بدوره يقوم بإعطاء إيصال المعثور للسائق لتسليمه لقسم المعثورات والمفقودات وحفظ الرقم في البلاغ، وعند قيام المتعامل بالتواصل مع الهيئة في وقت آخر يقوم موظف مركز الاتصال بتزويده برقم الإيصال وإبلاغه باسم مركز شرطة دبي الذي يمكنه خلاله استلام غرضه الذي فقده.

وأشارت الهيئة إلى أنه إذا كان المتعامل من خارج الدولة يتم التواصل معه عبر رقمه الدولي أو بريده الإلكتروني للتنسيق معه في تسليم المعثور أو عن طريق التواصل مع شخص داخل الدولة له علاقة بالمتعامل لاستلام المعثور بالنيابة عنه، وفي بعض الحالات تقوم شركات الامتياز بتسليم المعثور للمتعامل من خلال شركات الشحن والتوصيل.

إرجاع المعثورات

ولفتت الهيئة إلى أن مدة تسليم المعثور تعتمد على سرعة البلاغ واكتمال البيانات، وتنص منهجية المتعاملين على تسليم الطلب مكتمل البيانات خلال ثلاثة أيام وغير المكتمل في 7 أيام، ولكن في أغلب الأحيان يتم الرد على المتعامل في مدة لا تتجاوز يوماً واحداً وهناك بعض الحالات العاجلة يتم اتخاذ الإجراءات فيها خلال ساعات عمل قليلة.

بلاغات

أوضحت الهيئة أنه يتم استلام بلاغات الفقدان عبر مركز الاتصال 8009090، حيث يقوم القسم المختص بالمعثورات والمفقودات باستلام البلاغات الواردة من المتعاملين وحل هذه البلاغات بأسرع وقت ممكن بكل اهتمام ودقة للعثور على المفقود والوصول إلى الغاية المرجوة لهيئة الطرق والمواصلات والتي هي إسعاد الناس.