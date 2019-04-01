سعيد بن طحنون يحضر أفراح اليحيائي والمعمري والناصري والمرزوقي

المصدر: العين - وام

حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان في صالة اليحر بمدينة العين حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد خميس اليحيائي بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة محمد درويش المعمري.

كما حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان في صالة الظاهر بمنطقة العين حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم عيسى جمعة سويلم اليحيائي بمناسبة زفاف نجلها أحمد عيسى إلى كريمة المرحوم مبارك خصيف زويد الناصري، والحفل الذي أقامه جمعة سعيد اليحيائي بمناسبة زفاف نجله ناجي إلى كريمة إسماعيل محمد المرزوقي.حضر الاحتفالات وسط مشاركة فرق العيالة بعروض وفقرات متنوعة من التراث الشعبي الشيخ محمد بن سعيد بن طحنون آل نهيان، ومحمد بن عبدالله الظاهري، وعدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة.