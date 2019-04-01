«شؤون أسر الشهداء» ينظم مخيم أبناء الفخر الربيعي 2019 في المغرب

المصدر: الرباط - وام

بدأت أمس فعاليات المخيم الربيعي (أبناء الفخر) الذي ينظمه مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي لأبناء شهداء الوطن الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 22 عاماً في العاصمة المغربية الرباط، وذلك في إطار مبادرات المكتب النوعية الهادفة إلى تقديم كافة أشكال الرعاية والدعم لأبناء وأسر الشهداء.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي: إن قيادتنا الرشيدة تهتم بتوفير كافة أشكال الدعم ومختلف وسائل التمكين الاجتماعي، ويعتبر المخيم من أهم المبادرات التي يواظب مكتب شؤون أسر الشهداء على تنظيمها لما لها من أثر بالغ ومهم في توجيه هذه الكوكبة من أبناء الوطن انطلاقاً من توجيهات ومتابعة ‏صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار الشيخ خليفة بن طحنون إلى أن مخيم أبناء الفخر الذي يهدف إلى تنمية القدرات والعلاقات الاجتماعية وتحمل المسؤولية لدى المشاركين عن طريق اشتراك الفرد مع زملائه في النشاطات المتعددة وتعاونه معهم على إنجاز مختلف الأعمال، بالإضافة إلى تزويدهم بمعلومات وخبرات جديدة توسع مداركهم وثقافاتهم وآفاق تفكيرهم.

يشار إلى أن المخيم الربيعي لأبناء الفخر هو النسخة الثانية من هذه المبادرة التي أطلقها مكتب شؤون أسر الشهداء بالتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى في الدولة من أجل تقديم الدعم والاهتمام اللازم وتأمين الرعاية لأسر شهداء الوطن.