حاكم أم القيوين يبحث تعزيز التعاون مع السفير البحريني

المصدر: أم القيوين - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بالديوان الأميري، أمس، الشيخ خالد بن عبد الله بن علي بن حمد آل خليفة سفير البحرين، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله بالدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين، بالسفير البحريني، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والسداد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، على مختلف المستويات.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين، وتبادل الأحاديث التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة في العديد من المجالات، وسبل توطيدها، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

مكانة

من جانبه، أعرب الشيخ خالد بن عبد الله بن على بن حمد آل خليفة، عن سعادته بلقاء صاحب السمو حاكم أم القيوين، مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية وبالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات عامة، وإمارة أم القيوين خاصة، في مختلف القطاعات والميادين. حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري.