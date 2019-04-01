ولي عهد رأس الخيمة يطلع على خطط المؤسسة الاتحادية للشباب

المصدر: رأس الخيمة - وام

اطلع سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، على خطط وبرامج المؤسسة الاتحادية للشباب الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة باستراتيجية قطاع الشباب في الدولة عامة، والإمارة خاصة، بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة، والمستوى الريادي لدولة الإمارات.

‎جاء ذلك خلال استقبال سموه في مجلس الظيت بمدينة صقر بن محمد، أمس، معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، والوفد المرافق لها.

وثمن سمو ولي عهد رأس الخيمة، اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بالشباب، وكل ما من شأنه تعزيز دورهم في مسيرة التنمية في دولتنا.. مشيراً سموه إلى أن دولتنا قامت على سواعد الشباب، وستستمر في بناء مستقبلها، اعتماداً على مهاراتهم وقدراتهم، وإبراز دورهم في رفد مسيرة الازدهار والتطور والتنمية المستدامة الشاملة.

وتقدمت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، بالشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، على الدعم الكبير لعمل المؤسسة الاتحادية للشباب في الإمارة، وتسخير كافة الإمكانات لدعمها.

‎حضر اللقاء.. الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، وراشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.