«الاتحاد للطيران» تعرض فيلماً وثائقياً لشرطة أبوظبي على متن طائراتها

المصدر: أبوظبي - البيان

تبدأ«الاتحاد للطيران» اعتباراً من مطلع أبريل الجاري عرض فيلم وثائقي لشرطة أبوظبي تحت شعار «أبوظبي.. أمن وسلامة» عبر قناتها المخصصة وذلك على متن طائراتها.

وأوضح العميد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي أن الفيلم يجسد الريادة والمكانة العالمية التي وصلت إليها الإمارة في مؤشرات الأمن والسلامة وفقًا للتقارير العالمية ويكشف الفيلم الممارسات الشرطية المتميزة التي تطبقها شرطة أبوظبي لتعزيز الشعور بالأمن والطمأنينة لدى جميع السكان وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة.

وقال إن عبارة «أبوظبي.. أمن وسلامة» ليست مجرد شعار نعتز به بقدر ما يعكس حقيقة الواقع الأمني الذي تتمتع به أبوظبي، كواحدة من أكثر مدن العالم أمنًا وسلامة، كونها حققت أقل معدلات الجريمة للعامين الماضيين وفقًا للمؤشرات العالمية، بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.

ولفت إلى أن الفيلم يتضمن رسائل هادفة تعبر عن الواقع لكل من حظي بنعمة العيش على أرض الإمارات والتمس شعور الأمان والطمأنينة الذي تفوقت به أبوظبي على مدن عالمية عريقة، وهو ما جعلها واحدة من أهم المقاصد السياحية دولياً.